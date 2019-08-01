مصر – أفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخميس إنه ينتظر التعرف على تفاصيل قرار محكمة التحكيم الرياضية بخصوص نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل إعلان قراره النهائي.

وألغت المحكمة الموجودة في سويسرا يوم الأربعاء قرار الاتحاد الإفريقي إعادة مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب محايد بداعي وجود “ظروف غير آمنة”.

وبعد طعون من الناديين، قضت المحكمة الرياضية بأن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي “لا تملك سلطة” إعادة النهائي وأبطلت القرار وطلبت من الاتحاد القاري إحالة القضية إلى اللجنة المناسبة لاتخاذ القرار النهائي.

وقال الاتحاد الإفريقي الخميس: “يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن اللجان المختصة ستجتمع قريبا لاتخاذ قرار في هذه القضية وسيتم الإعلان عن التفاصيل في وقتها”.

وتعادل الفريقان 1-1 في مباراة الذهاب في الدار البيضاء وكان الترجي متقدما 1-0 إيابا في 31 مايو في تونس، واعتقد الوداد أنه أدرك التعادل في الدقيقة 59 قبل إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وطالب لاعبو الوداد باللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من صحة الهدف لكن الحكم رفض قبل أن يبلغهم بوجود مشكلة في هذا النظام لتتوقف المباراة طويلا وسط جدل كبير.

ورفض الوداد مواصلة اللعب واستمر الجدل على أرض الملعب بين لاعبي الفريقين والحكام لنحو ساعتين قبل أن يتم إلغاء المباراة واعتبار الترجي فائزا ليتوج باللقب.

لكن بعدها بخمسة أيام اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للعبة قرارا بضرورة إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة.

المصدر: “رويترز”