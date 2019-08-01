فلسطين – أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس أنه قتل فلسطينيا مسلحا تسلل عبر السياج الفاصل، وأصاب ثلاثة من جنوده على حدود قطاع غزة بجروح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه “خلال الليل رصدت قوات مسلحا يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة”، وبعد عبوره السياج، أطلق النار على الجنود، الذين فتحوا النار باتجاهه وقتلوه”.

وذكر المتحدث أن إطلاق الفلسطيني النار أسفر عن إصابة ضابط بجروح متوسطة وجنديين بجروح طفيفة، مضيفا أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعا لحركة “حماس” خلال الحادث.

وأكد أن الشاب الفلسطيني كان مسلحا ببندقية كلاشينكوف وقنابل يدوية، ألقى منها قنبلة واحدة على الأقل خلال الاشتباك، قبل أن يقتل بين السواتر الترابية.

ووصف الجانب الإسرائيلي الحادث بأنه “استثنائي”، بسبب “عبور مسلح للسياج الحدودي”، مرجحا أن العملية كانت منفردة، وأن الشاب نفذها من تلقاء نفسه.

وأشار موقع “عرب 48” إلى أن الفلسطيني القتيل اسمه هاني أبو صالح، دون ذكر تفاصيل أخرى عنه.

ونقل الموقع عن شهود عيان في غزة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفتين وقنابل مضيئة على المنطقة الحدودية شرقي بلدة خزاعة بمحافظة خان يونس، بعد سماع أصوات إطلاق نار، كما تحدث آخرون عن تحليق طائرات إسرائيلية في أجواء المنطقة.

المصدر: وكالات