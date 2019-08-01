الجيش الإسرائيلي ينهي مناورات واسعة تدرب فيها على الحرب على جبهتين

الجيش الإسرائيلي ينهي مناورات واسعة تدرب فيها على الحرب على جبهتين

إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي عن إنهائه تدريبات واسعة النطاق تحاكي اندلاع حرب عند حدود إسرائيل الجنوبية والشمالية.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أن التدريبات تشمل سيناريو شن حرب جديدة على قطاع غزة بتوجيه ضربات مكثفة على مواقع “حماس” واستخلاص الدروس من حرب غزة 2014 وتوسيع رقعة العمليات الهجومية في القطاع.

ويستعد الجيش الإسرائيلي في حرب جديدة محتملة على القطاع لتقليص نطاق الأعمال الحربية لتفادي الانجرار إلى معركة طويلة الأمد مثلما حدث عام 2014، مع تواصل الجهود لإكمال العائق تحت الأرضي للتصدي للأنفاق العابرة لحدود القطاع، حيث تم حتى الآن الانتهاء من بناء 32 كيلومترا من العوائق.

بالتزامن مع ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لخوض حرب عند الحدود الشمالية وأعلن رئيس أركانه الجنرال أفيف كوخافي أن مستوى جهوزية قوات الجيش “عال جدا”، وقال: “لا نسمح للتهدئة الحالية أن تخدعنا وسنواصل الاستعدادات من منطلق احتمال نشوب المواجهة في أي لحظة”.

وسبق أن أفاد موقع Daily Beast الأمريكي نقلا عن مصادر في “حزب الله” اللبناني بأن “الحزب” يعيد انتشار قواته عند حدود إسرائيل استعدادا لمهاجمتها على أكثر من جبهة.

المصدر: “مكان”