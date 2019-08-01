ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن إحاطة سلامة في مجلس الأمن لم تكن كافية لتوضيح التطورات في البلاد.

السعيدي أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” على أن إحاطة سلامة لم تصب الحقيقة كاملة، معتبراً أن سلامة صدق عندما قال لا يمكن بناء دولة وهناك سلاح خارج سلطتها والمقصود هو الميليشيات المسلحة.

ونوّه إلى أن استعمال مطار مدني لأغراض عسكرية ينافي العمليات العسكرية وكذلك الأعراف الدولية، مشيراً إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج استعمل مطار معيتيقة.

ويرى أن سلامة أشار خلال إحاطته إلى اختطاف سهام سيرقيوة عضو مجلس النواب ولم يشير لعملية اختطاف العروسي وزير النفط السابق في طرابلس.

كما أوضح أن تعليق الدول الأعضاء في مجلس الأمن كروسيا، تعكس إدراكاً أن ليبيا منذ عام 2011 قد سقطت في أيادي الإرهابيين والسبب في ذلك هو حلف الناتو، لافتاً إلى قول المندوب الأمريكي في مجلس الأمن “الإرهاب تغلغل في طرابلس”.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يدرك تمام الإدراك أنه لابد من قيام الجيش باستكمال مهمته في تطهير العاصمة من العصابات الإرهابية المطلوبة دولياً ومحلياً، لافتاً إلى أن سلامة تطرق إلى المهاجرين غير الشرعيين واستعمالهم في القتال ضد الجيش.