ليبيا – أكد رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر بالمصرف المركزي في طرابلس سالم السيوي على أن المصرف وضع خططاً لحماية إجراءات صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 من التلاعب والتزوير في الأرقام الوطنية.

السيوي لفت في تصريحات لقناة “218” إلى أن المركزي قد أنهى مع السجل المدني إجراءات ربط منظومة الرقم الوطني في محاولة منهم لرصد أي مخالفات قد تحدث قبل الانتهاء من إجراءات المتقدمين للحصول على مخصصات أرباب الأسر.

وأشار رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر بالمصرف إلى أنه في حال تم ضبط مخالفات في الرقم الوطني من قبل أشخاص يحاولون تقديم معاملات بأسماء أشخاص متوفين للحصول على مخصصات أرباب أسر مضاعفة فإن المصرف سيطلب منهم التوجه للسجل المدني لتصحيح أوضاعهم القانونية والإدارية.

يشار إلى أن المصرف المركزي قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيشرع في صرف مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار للفرد ابتداء من يوم 20 أغسطس المقبل.