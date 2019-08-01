العراق – قتل 5 عناصر أمن وأصيب آخرون، الخميس، بهجوم شنه تنظيم “داعش” مستهدفا حواجز أمنية بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، بحسب مصدر عسكري.

وفي تصريح للأناضول، قال النقيب سعد محمد، بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، إن عناصر من “داعش” شنوا فجرًا هجوما استهدف حواجز أمنية قرب منطقة “سيد غريب” التابعة لقضاء الدجيل جنوبي المحافظة.

وأوضح “محمد”، أن المهاجمين استخدموا أسلحة مختلفة، ما أسفر عن مقتل 5 عناصر أمن وجرحى.

وذكر المصدر أن عددًا من عناصر “داعش” قتلوا أيضًا خلال الهجوم الذي يعتبر الأعنف من نوعه الذي يتعرض له القضاء منذ أكثر من عام.

ويتزامن الهجوم مع عمليات عسكرية واسعة تنفذها قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي، لتطهير مناطق تقع بين محافظات الشمال والغرب وصولاً إلى الحدود مع سوريا.

وازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

الأناضول