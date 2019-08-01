ليبيا – أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش أن سلاح الجو نفذ غارات عدة في بعض محاور طرابلس.

الخرطوش أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الخميس إلى دقة الضربات التي يوجهها الطيران الليبي بعد التوصل لإحداثيات جديدة من قبل فرق الاستطلاع لتحركات وتمركزات المليشيات المسلحة.

وأكد الخرطوش أن القوات المسلحة حققت تقدماً في محاور طرابلس ، لافتاً إلى أن الدفاعات الأرضية للجيش أسقطت طائرة تركية مسيّرة في ضواحي طرابلس.

يُشار إلى أن الطائرة التركية المسيّرة التي تم إسقاطها بوساطة الجيش التاسعة منذ إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة المسلحين في الرابع من أبريل الماضي.