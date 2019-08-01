الأردن – خفّض البنك المركزي الأردني، الخميس، سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) على أدوات السياسة النقدية كافة، اعتباراً من الأحد المقبل 4 أغسطس/آب الجاري.

وبناء على القرار، ينخفض سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي من 4.75 بالمئة إلى 4.5 بالمئة، وسعر نافذة الإيداع لليلة واحدة من 4 بالمائة إلى 3.75 بالمائة.

وقال البنك في بيان، إن قراره يأتي تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية، وبهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية.

ويأتي القرار بحسب المركزي، في ضوء انخفاض معدل التضخم وتوقع بقائه عند المستوى المنخفض خلال 2019، وكذلك التحسن الملحوظ في أوضاع ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الميزان التجاري”.

وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الأربعاء، وللمرة الأولى منذ 2008، سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2 – 2.25 بالمئة.

وكان البنك المركزي الأردني رفع في 2018 سعر الفائدة أربع مرات، إلى 4.75 في المئة، وسعر نافذة الإيداع لليلة واحدة إلى 4 بالمئة.

الأناضول