ليبيا – قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تسببت في هرج كبير بصفوف الإرهابيين في طرابلس.

المسماري تساءل في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة كيف يمكن للسراج الاحتجاج على إحاطة سلامة وصلاح بادي وأسامة الجويلي المطلوبان للعدالة الدولية يقاتلان معه.

وعرض المسماري مقاطع مسجلة لعناصر أجنبية ومن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين تقاتل في صفوف ماوصفها “مليشيات” حكومة الوفاق، منوهاً أنه لدى القوات المسلحة سجل كامل بالإرهابيين المطلوبين للعدالة الدولية.

وأكد على أن معركة الجيش في طرابلس هدفها الوحيد والأساسي القضاء على الإرهاب وأن الجيش لا يقاتل من أجل عسكرة الدولة بل من أجل مدنيتها، لافتاً إلى أن سلاح الجو يفرض السيطرة الجوية على كافة التراب الليبي.

كما كشف المسماري عن نتائج عمليات الجيش الأخيرة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، مشدداً على أن قوات الجيش أحرزت تقدم في أغلب خطوط التماس مع ميليشيات الوفاق والجماعات الإرهابية.

وأضاف أن آمر غرفة العمليات المتقدمة اللواء صالح عبودة أفاد بأن الميليشيات لم تعد لها قوة فعلية على الأرض وأن كل اعتمادها بات على بعض الطائرات التركية المسيرة التي جرى إسقاط طائرتين منها.

ختاماً دعا المسماري سكان طرابلس إلىضرورة الإلتزام بتوجيهات القيادة العامة التي تدعو إلى عدم تمكين المسلحين من التوغل داخل الأحياء واتخاذ المدنيين دروعاً لهم.