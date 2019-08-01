فيينا – تراجعت أسعار النفط يوم الخميس لتسجل أول انخفاض في ستة أيام بعدما أحبط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) آمال البدء في سلسلة من تخفيضات سعر الفائدة إضافة إلى انتهاء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة دون تقدم واضح تجاه حل النزاع التجاري المرير.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 64.37 دولار للبرميل، بعدما فقدت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط الأمريكي 72 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 57.86 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

جاء هذا التراجع على الرغم من انخفاض المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع وتراجع إنتاج الخام بين الدول الأعضاء في أوبك إضافة إلى انخفاض الصادرات الليبية، وهي من العوامل التي تدفع السوق للارتفاع عادة. لكن الإنتاج الأمريكي ارتفع في سوق لا تزال متخمة بالمعروض.

وخفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة يوم الأربعاء، لكن رئيسه خالف التوقعات وقال إن تلك الخطوة قد لا تكون بداية لسلسلة طويلة من التخفيضات لدعم الاقتصاد في مواجهة مخاطر من بينها ضعف الاقتصاد العالمي.

في الوقت نفسه اختتم مفاوضون من الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، محادثات تجارية يوم الأربعاء دون مؤشرات واضحة على إحراز تقدم وأرجأوا اجتماعهم المقبل حتى سبتمبر أيلول.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت للأسبوع السابع على التوالي لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني على الرغم من انتعاش الإنتاج وزيادة صافي الواردات.

رويترز