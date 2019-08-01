الولايات المتحدة – واصل أتلتيكو مدريد الإسباني عروضه القوية في جولته الأمريكية ليتفوق على نجوم الدوري الأمريكي بثلاثية نظيفة، الخميس، على ملعب “إكسبلوريا ستاديوم” في أورلاندو.

وافتتح أتلتيكو مدريد، الذي سحق جاره في العاصمة الإسبانية ريال مدريد 7-3 خلال جولته الأمريكية، التسجيل بواسطة لاعبه الجديد ماركو يورنتي القادم من ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وأضاف البرتغالي جواو فيليكس المنتقل بدوره إلى أتلتيكو من بنفيكا مقابل 134 مليون دولار الهدف الثاني بتسديدة قوية عند الدقيقة 85 قبل أن يختتم دييغو كوستا التسجيل في الدقيقة الأخيرة من مسافة قريبة.

وضم منتخب نجوم الدوري الأمريكي بعضا من أبرز نجوم الكرة العالميين أمثال الإنجليزي واين روني وزميله السابق في مانشستر يونايتد البرتغالي لويس ناني والنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يلعب في صفوف لوس أنجلوس غالاكسي، إضافة إلى الألماني باستيان شفاينشتايغر.

المصدر: “أ ف ب”