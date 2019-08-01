لندن – قرر بنك انجلترا المركزي في بيان صادر، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.75 بالمئة.

وصوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع، لصالح مواصلة شراء السندات الحكومية وديون الشركات عند مستويات 435 مليارا و10 مليارات جنيه إسترليني على التوالي.

يأتي ذلك فيما قرر “الفيدرالي الأمريكي”، الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، إلى نطاق 2 – 2.25 بالمئة.

وأشار بيان بنك إنجلترا، إلى أن اشتداد التوترات التجارية العالمية منذ مايو/ أيار الماضي، أدى لانخفاض كبير في أسعار الفائدة ببلدان الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك في المملكة المتحدة.

وقال البيان، إن الزيادة في احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أدى إلى خفض أسعار الفائدة وانخفاض ملحوظ في سعر صرف الجنيه الإسترليني.

وكان من المقرر إتمام “بريكست”، في 29 مارس/آذار الماضي، وتم التمديد إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ جراء الأزمة السياسية في البلاد حول تفاصيل اتفاق الخروج.

وشدد البيان أن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي، تستهدف معدل التضخم عند 2 بالمئة، بما يساعد على الحفاظ على النمو وفرص العمل.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، سجل معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا 2 بالمئة.

وتوقع البيان أن يستقر معدل نمو اقتصاد بريطانيا عند 0.5 بالمئة في الربع الثاني، وهو نفس المعدل في الربع الأول من العام الجاري، أضعف قليلاً مما كان متوقعا في مايو.

والشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد بريطانيا إلى 1.3 بالمئة في 2019 و 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.2 بالمئة و 1.3 بالمئة على التوالي في توقعات أبريل/ نيسان الماضي.

الأناضول