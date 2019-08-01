واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن لا تزال تسعى لإيجاد حل دبلوماسي مع إيران، مشيرا إلى أن التوصل إلى “صفقة شاملة” هو الطريق الوحيد إلى احتواء التهديدات الإيرانية.

وقال بومبيو في بيان له، تعليقا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن ذلك “يمثل خطوة أخرى نحو حرمان النظام الإيراني من الموارد لدعم الإرهاب واضطهاد الشعب الإيراني”.

وأضاف بومبيو أن ظريف كان “متورطا في تلك الأنشطة الخبيثة” منذ سنوات طويلة.

وأكد بومبيو أن “الولايات المتحدة تستمر في البحث عن حل دبلوماسي للتعامل مع السلوك الهدام للنظام الإيراني”، مضيفا أن “الطريق الوحيد إلى الأمام هو صفقة شاملة تتعامل مع كافة تهديداته. وحتى تلك اللحظة، ستستمر حملتنا لفرض العزلة الدبلوماسية وأقصى الضغوطات الاقتصادية (على طهران)”.

المصدر: RT