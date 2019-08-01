الولايات المتحدة – اوضح الرئيس الأمريكي إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “خذلنا” بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، مشيرا إلى أن السوق كانت بانتظار “دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة”.

وأضاف دونالد ترامب في تغريدة بعد ساعات قليلة من إصدار المجلس (البنك المركزي) أحدث بيان بشأن سياسته النقدية “الشيء الذي كانت السوق تريد أن تسمعه من المجلس هو أن هذه هي البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم”.

وقال ترامب “كالمعتاد، فإن رئيس الفيدرالي جيروم باول خذلنا، لكنه على الأقل ينهي التشديد الكمي الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلا”.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الأربعاء أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2008، مشيرا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض المجلس سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2% إلى 2.25%.

المصدر: “رويترز”