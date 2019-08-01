تونس – أكد علي بكار، المتحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، امس أن الأخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة، في 15 سبتمبر 2019.

وقال علي بكار إن “الشاهد هو مرشح حزب تحيا تونس”.

وأضاف أن رئيس الحكومة التونسية سيتحدث بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد لسبعة أيام التي أعلنت إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في 25 يوليو الحالي.

وتشكل حزب “تحيا تونس” الذي تأسس في بداية السنة، حول رئيس الحكومة، وأصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد “حزب النهضة” الإسلامي.

وتراجعت شعبية الشاهد (43 عاما) في الأشهر الأخيرة، بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.

ورئيس الحكومة الحالي، والأطول بقاء في المنصب منذ 2011، هو مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير، وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب “نداء تونس”، لكن إثر خلافات داخلية، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس الراحل، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب “تحيا تونس” الذي يضم أعضاء سابقين في حزب “نداء تونس”.

المصدر: أ ف ب