ليبيا – قال عضو جماعة الاخوان ورئيس المجلس الليبي الامريكي للعلاقات العامة عماد الدين المنتصر إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يسير على منهج واضح وثابت لخدمة ما أسماه بـ”المشروع الإقليمي الداعم لحفتر” حسب زعمه ، لافتاً إلى أنه اختار كلمات إحاطته بعناية ليساوي بين من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) ومن وصفهم بـ”المدافعين عن العاصمة” (مسلحي الوفاق).

المنتصر أوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس الأول أن ما وصفه بـ”مكر سلامة” وصل لدرجة أنه أرجع سبب ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوا المسلحة إلى العاصمة) إلى سوء توزيع الثروة وبهذا يغطي على أفعال “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) بل يلتمس له العذر ويحمل “المدافعين عن العاصمة” وزر الاستحواذ على موارد البلاد.

وحول نتائج ذلك وتداعياته على سلامة بالمنطقة العربية،قال المنتصر: “على كل القوى الوطنية أن تتخذ موقفاً حاسماً وتطالب بمقاطعة هذا المبعوث وبل وبطرده ولن يكون هذا إلا بهبة شعبية عارمة لأن حكومة الوفاق تعتمد على سلامة في وجودها، وتسير على خطاه فلن تنقلب أبدا ضده”، وفق تقديره.