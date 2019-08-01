ليبيا – التقى عضو مجلس النواب أحمد الشارف أمس الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي والأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش بحضور سفير ليبيا لدى المملكة المغربية عبدالمجيد سيف النصر.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب اخر مستجدات الأوضاع في ليبيا ونتائج اجتماعات القاهرة والبيان الصادر عنها.

وأكد المجتمعون على دعم مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق ودعم دول المغرب العربي لجهود إنهاء الأزمة الليبية من خلال البرلمان ووفقاً لإرادة الشعب الليبي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.