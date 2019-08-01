إيران – اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، أنه لا يمكن للولايات المتحدة التفاوض مع إيران فيما هي تفرض العقوبات على وزير خارجيتها.

وشدد روحاني على أن طريق المفاوضات مع إيران يمر عبر وزارة الخارجية الإيرانية ووزيرها محمد جواد ظريف.

واعتبر الرئيس الإيراني أن فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية “عمل صبياني”، ويؤكد عجزها على مواجهة إيران، مشددا على أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد طهران ستندم عليها وهي لن تحقق أي عائد.

وأضاف روحاني أن أمريكا تدعو إلى المفاوضات بينما تفرض عقوبات على وزير الخارجية وهذا أمر بعيد عن الحكمة، معتبرا في هذا السياق أن “أركان البيت الأبيض ترتعد من لقاءات ظريف الصحفية”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت الأربعاء، فرض عقوبات على ظريف، وإدراجه في “قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية”.

وقالت مسؤولة رفيعة من الإدارة الأمريكية إن ظريف ساعد في نقل “الأجندة المتهورة” للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، ويعتبر “متحدثا أساسيا” للنظام الإيراني في العالم، فيما أشارت في المقابل إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر ظريف شخصية أساسية للاتصال بها في إطار مفاوضات محتملة حول اتفاق نووي جديد، مبينة أنها تريد التفاوض مع أطراف تمثل أهم صانعي القرار في إيران.

وعلق ظريف، عبر تغريدة على حسابه في “تويتر”، على فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه. وأشار إلى أن الولايات المتحدة بررت إجراءها ضده باعتباره “متحدثا أساسيا” باسم طهران عبر العالم. وتابع: “هل يا ترى الحقيقة موجعة إلى هذه الدرجة بالفعل؟ إن ذلك لا يؤثر إطلاقا علي ولا على عائلتي، فلا ممتلكات أو مصالح لي خارج إيران”.

وأضاف ظريف: “شكرا على اعتباركم إياي مثل هذا التهديد الكبير على أجندتكم”.

المصدر: RT