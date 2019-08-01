العراق – ارتفعت صادرات العراق النفطية خلال يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 4.6 بالمئة على أساس شهري، إلى 110.548 ملايين برميل.

وصعدت صادرات البلاد من النفط الخام، من 105.603 ملايين برميل في الشهر السابق له، بحسب بيانات أوردتها، الخميس، وزارة النفط العراقية.

وقالت الوزارة إن إجمالي إيرادات مبيعات النفط الخام، بلغت في يوليو الماضي، 6.760 مليارات دولار، ارتفاعا من 6.397 مليارات دولار في الشهر السباق له.

وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن مجموع الكميات المصدرة، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 106.5 ملايين برميل.

وأضاف جهاد في البيان بينما بلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي، نحو 3.119 ملايين برميل، و929.145 ألف برميل من حقل القيارة (شمال).

وبلغ المعدل اليومي لصادرات العراق النفطية في يوليو الماضي، 3.566 ملايين برميل، منها 3.435 ملايين برميل يوميا، عبر موانئ البصرة (جنوب).

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد في يوليو الماضي، 61.156 دولارا مقابل 60.578 دولارا في الشهر السابق له.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل.

الأناضول