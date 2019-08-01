ليبيا – اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع عميد بلدية باطن الجبل جمال ضو طمين ومحمد القشاط رئيس المجلس الأعلى لقبائل الصيعان أمس الأربعاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة الأوضاع ببلدية باطن الجبل والمشاريع التي يمكن لإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة تنفيذها في البلدية بالتنسيق مع أعضاء المجلس البلدي.

ويندرج الاجتماع في إطار حرص المؤسسة المتواصل على تطبيق سياسية “الجار الطيب” في المناطق المجاورة لعملياتها وسعياً منها لتحسين الظروف المعيشية لكافة أفراد الشعب.

وأكد صنع الله خلال الاجتماع على أهمية برامج التنمية المستدامة، داعياً عميد البلدية إلى تحديد احتياجات البلدية وعرضها على المؤسسة لدراسة إمكانية توفيرها في حدود الميزانيات المتاحة.