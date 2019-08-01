نيويورك – افاد دبلوماسيون إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا توجهت إلى مجلس الأمن الدولي بطلب عقد جلسة طارئة مغلقة، لبحث عملية إطلاق صواريخ في كوريا الشمالية.

وفي حديث لوكالة “تاس” الروسية، أكد مصدر في المنظمة الدولية تقديم بريطانيا وفرنسا وألمانيا طلبا لعقد لقاء، مضيفا: “قررت بولندا التي تترأس جلسات المجلس منذ شهر أغسطس، عقده في النصف الأول من يوم الخميس”.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن إطلاق الصاروخين جاء “تذكيرا جديدا بأهمية استئناف محادثات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”، حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أفاد سابقا بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، ليلة الأربعاء، وذلك بعد يومين من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين من النوع نفسه، بغية ممارسة الضغط على سيئول وواشنطن لحملهما على التخلي عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مخطط لها.

المصدر: تاس + رويترز