الإمارات العربية – أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن “شق الصف السعودي الإماراتي عبر ملفي اليمن أو إيران مستحيل”، مؤكدا أن “علاقة البلدين استراتيجية وتحالفهما تعزز بالتضحيات”.

وكتب قرقاش عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن “شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات، وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات”، لافتا إلى أنه “في خضم ذلك، آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها”​​​.

وأضاف قرقاش “لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات”، متابعا: “ما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة، وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها”.

وختم قرقاش قائلا: “يسألني زوار أجانب متى سنرى إختراقا في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟ وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل؛ أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلا نهارا”.

المصدر: RT