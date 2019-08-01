ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب عزالدين قويرب أن إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة لم تنصف مجلس النواب أو القيادة العامة للجيش ووزعت العديد من النقاط السلبية ضد الطرفين مما تسبب بإنزعاج المجلس الرئاسي لتضمنها نقاط السلبية ضده، مشيراً إلى أن السراج وداعميه يرفضون وصفهم بالطرف لأنهم يعتبرون أنفسهم حكومة شرعية معترف بها.

قويرب أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن سلامة يقصد عند الحديث عن وجود عناصر متطرفة إنضمت للمعركة من أجل اكتساب الشرعية، القوات التي تقاتل حالياً في صفوف حكومة الوفاق.

ولفت إلى أن المبعوث الأممي حث خلال إحاطته حكومة الوفاق بشكل واضح على عدم استخدام مطار معيتيقة للأغراض العسكرية كما دعا الطرف الآخر على عدم قصفه، مضيفاً أنه تطرق خلال إحاطته للعديد من النقاط السلبية في حق الجيش كمحاولة المؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة بيع النفط وحادثة اختطاف سهام سرقيوة.

ويرى أن ذكر سلبيات حكومة الوفاق كطرف بالمشهد خلال إحاطة سلامة تسهم في تغيير وجهة نظر العديد من الدول لأنه لم يكن يذكرهم بحجم هذه السلبيات ولم يضع يده مسبقاً على عدة نقاط حساسة جداً.

كما نوّه إلى أن تطرق المبعوث الأممي لعدم تأييد البعثة لفكرة إنشاء برلمان موازي في العاصمة طرابلس يعني عدم الإعتراف بأي محاولة تقوم بها بعض الأطراف بطرابلس لإنشاء مجلس موازي وحث الدول على عدم الاعتراف بمثل هذه الكيانات، معتقداً ان إنشاء هذا الجسم خطوة عبثية تم التحذير منها مسبقاً.

وبيّن أنه من خلال الإستماع لإحاطة سلامة فمن الواضح رغبته بالعودة لفكرته السابقة وهي الملتقى الوطني الجامع وطرحها من ضمن ثلاث نقاط رئيسية منها الهدنة وعقد اجتماع للدول المعنية التي يحارب الليبيين بالنيابة عنها من أجل وقف النار ومن ثم جلوس الليبيين تحديداً القوة الفاعلة و المؤثرة.

وأرجع تحفظ سلامة عن ذكر أسماء هذه الدول التي يحارب الليبيين بالنيابة عنها إلى محاولته المحافظة على علاقاته مع بعض الدول لكنها جميعها محاولات عبثية لأن المشكلة ليست خارجية بل داخلية تتمثل بعدم اتفاق الليبيين منذ البداية وأساس ذلك هو وجود حكومة الوفاق.

عضو مجلس النواب شدد على أنه من المبكر الحكم على ما سيحدث في الأيام المقبلة لأن ظروف المعركة العسكرية تتحكم في المجريات السياسية.

وإستبعد أن تكف بعض الدول عن إستمرار دعم حكومة الوفاق و مساندتها في الحرب لآخر رمق لأنها لا تعتمد في عقيدتها أو بناء رأيها في دعم حكومة الوفاق على أي معطيات غير أنها تريد نصر جماعة معينة فقط كبعض الدول العربية مثل قطر و تركيا التي دعمت حكومة الإنقاذ غير الشرعية التي لم يعترف بها العالم واستطاعت فرضها في أجزاء معينة من ليبيا.

وإستطرد حديثه:”لو فرضنا أن المعطيات تغيرت ستكون هناك عملية سياسية اعتيادية أو طبيعية، لو حسمت المعركة عسكرياً ستعود العملية السياسية وفق الإعلان الدستوري عملية طبيعة وإجراءات دستورية ومسار دستوري وسينتقل الليبيين لمحور آخر من النقاش لكن ليس الحوار الذي بين الأطراف التي تمتلك السلاح الآن”.