انجلترا – وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، خطأ أليسون في مباراة ليون الودية بـ”الكوميدي”، في لقاء فاز به الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعاد أليسون إلى ليفربول بعد أن أمضى إجازته، عقب انتهاء كوبا أمريكا بالبرازيل، لكنه تسبب في ضربة جزاء لصالح موسى ديمبلي، سجل منها ممفيس ديباي هدف ليون الوحيد، ما أثار غضب كلوب.

وقال كلوب في تصريحات لقناة ليفربول: “كان من الجيد أن ننهي استعدادتنا بنتيجة عالية وجيدة، وعلى الرغم من أن الهدف الأول الكوميدي الذي استقبلناه، مرحبًا بك مرة أخرى أليسون”.

وأضاف: “لقد بدا رائعًا في التدريب، وبدا رائعًا في المباراة، لكنه أخطأ في كرة واحدة.. يحتاج فقط إلى التعود على قفازاته مرة أخرى، وبصرف النظر عن ذلك كانت مباراة جيدة”.

وتابع: “ليون لعب مع آرسنال وفاز هناك، لم نجعلهم يظهرون بمستوى جيد الليلة، لكنهم فريق جيد”.

وأوضح: “لم نقدم أقصى مستوى لنا حتى الآن، لكني سعيد بما وصلنا له حتى الآن”.

وانضم الخماسي أليسون وفيرمينو وشاكيري وصلاح وكيتا لليفربول، لأول مرة، بينما لم يعود ساديو ماني حتى الآن لعدم انتهاء إجازته.

وقال أليسون: “يمكنك أن ترى مو (صلاح) وبوبي (فيرمينو) على أرض الملعب.. مو يريد الكرة وبوبي موجود، لم يقدما مستواههما المعهود، لكنها خطوة مهمة”.

وأردف: “كيتا وشاكري لم يعدا مصابين، لكنهما بحاجة إلى التدريب”.

وأكد: “نحن في عجلة من أمرنا الآن لنرى من الأجهز لخوض لقاء السيتي يوم الأحد، ثم نورويتش وتشيلسي”.

وأتم: “مو كان يكفيه 45 دقيقة ليستعيد فورمة المبارايات، في حين كان فيرمينو بخير بعد 30 دقيقة”.

المصدر : كووورة