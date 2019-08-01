انجلترا – إن تناول الطعام قبل النوم مباشرة من أكثر العادات السيئة التي تؤثر على صحة الجسم، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومشاكل في الجهاز الهضمي والإصابة بأمراض خطيرة.

وأكدت دراسات طبية عدة، أن تناول الطعام قبل النوم مباشرة، له مخاطر كثيرة أبرزها: حرقة المعدة وعسر الهضم والاضطرابات الشديدة، وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، لذلك ينصح دائما بعدم تناول الطعام قبل النوم والاهتمام بتناول الفواكه والخضراوات في وجبة العشاء. كما يتسبب بضيق شديد فى التنفس، حيث يضغط الطعام على الحجاب الحاجز ويؤثر على عملية الشهيق والزفير، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

ويعمل الإفراط في تناول الطعام قبل النوم على تغيير معدل السكر في الدم ويزيد من الإصابة بمرض السكري والسمنة المفرطة.

أخيرا يؤثر تناول الطعام في الليل على صحة الأسنان ويزيد من التسوس والتهاب اللثة.

ما هي الاطعمة التي ينصح بعدم تناولها قبل النوم:

– المعجنات والبيتزا: تتسبب بعسر الهضم، وهو ما لا يتناسب مع فترة الاسترخاء والنوم، بالإضافة للصلصات الغنية بالأحماض والتي تؤدي لحرقة المعدة.

– المشروبات الغنية بالكافيين: مثل القهوة، الشاي، الشوكولا الداكنة، حيث أنها تحتوي على الكافيين الذي يؤدي للإصابة بالأرق، بالإضافة لتأثيره الضار على المعدة.

– الطعام الغني بالتوابل: مثل الفلفل الأسود، الكاري، الخردل وهي أيضا تؤدي لحرقة والتهاب المعدة.

– الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والنشويات.

وكالات