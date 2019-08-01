ليبيا – اجتمعت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء – مصراته المشكلة من المجلس الرئاسي يوم الثلاثاء الماضي برئاسة وزيرالدولة لشؤون المهجرين والنازحين بالوفاق يوسف جلالة بحضور وزير الحكم المحلي بالوفاق ميلاد الطاهر عضو اللجنة.

اللجنة ناقشت وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للرئاسي تطورات تهيئة الخدمات القطاعية بتاورغاء وتفعيل أنشطة شركة الخدمات العامة التي من بينها إيجاد بدائل لنقل مخلفات ودعم الجهود الحالية لإزالة المعوقات.

ورحبت اللجنة بزيادة العودة الطوعية لأهالي تاورغاء كما تطرقت اللجنة إلى بند البحث عن المفقودين بالإضافة إلى صرف باقي قيمة جبر الضرر حسب الاتفاق المبرم.

وأكدت اللجنة على أنها ستضع المجلس الرئاسي في صورة التطورات الميدانية في هذا الملف.