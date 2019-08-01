واشنطن – قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، مساء الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان مساء اليوم، إنه قلص أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية إلى نطاق 2- 2.25 بالمئة، مقارنة مع 2.25 و 2.50 بالمئة.

وذكر أن المعلومات منذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة في يونيو/ حزيران الماضي، تشير إلى أن “سوق العمل ما تزال قوية، والنشاط الاقتصادي ارتفع بمعدل معتدل، وظلت نسبة البطالة منخفضة”.

والإثنين، استبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الفيدرالي، مهاجما إياهم قائلا: “إن إقدامهم على خفض سعر الفائدة بنسبة صغيرة ليس كافيا”؛ في إشارة إلى رغبته بتنفيذ خفض أعلى.

وأورد بيان اليوم: في ضوء تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية، وكذلك ضغوط التضخم الصامتة، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الاتحادية إلى نطاق 2 و2.25 بالمئة”.

وأكد الفيدرالي أن قرار خفض الفائدة، يدعم وجهة نظره بأن التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، وظروف سوق العمل القوية، والتضخم بالقرب من المستهدف 2 بالمئة، هي النتائج الأكثر ترجيحا، ولكن تظل الشكوك حول هذه التوقعات”.

ووفق تتبع “الأناضول” لمسار أسعار الفائدة، نفذ الفيدرالي الأمريكي 9 زيادات عليها منذ ديسمبر 2015، صعودا من نطاق 0 – 0.25 بالمئة.

ويعتمد الفيدرالي الأمريكي في قرار أسعار الفائدة، على ثلاثة عناصر رئيسة، تتمثل في قوة سوق العمل (استحداث الوظائف)، ومؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، والنمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

وتباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1 بالمئة، في الربع الثاني 2019، مقابل 3.1 بالمئة في الربع السابق له.

الأناضول