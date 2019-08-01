انجلترا – يسعى مانشستر يونايتد لجعل الدولي الإنجليزي، هاري ماجواير، لاعب ليستر سيتي، المدافع الأغلى في التاريخ.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن يونايتد موافق على دفع 80 مليون إسترليني لضم ماجواير، حيث سيتخطى بهذا الرقم، السعر الذي انضم به فيرجيل فان ديك إلى ليفربول، في يناير/كانون ثان 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى في عقد ماجواير مع ليستر سيتي أربع سنوات، ويرفض “الثعالب” التفريط في خدماته منذ بداية الصيف.

ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هو هدف سولسكاير، لتدعيم خط دفاع الشياطين الحمر.

وبالفعل، أبلغ ماجواير إدارة ليستر أنه يريد المغادرة، قبل غلق باب الانتقالات في 8 أغسطس/آب الجاري.

وتشير التقارير إلى إن ماجواير، حريص جدًا على الانتقال إلى أولد ترافورد، حتى يتمكن من السير على خطى قدوتيه نيمانيا فيديتش وريو فرديناند.

ويرغب ليستر سيتي في الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني، لبيع المدافع الدولي الإنجليزي.

وفي هذا الصدد، قالت “سكاي سبورتس” إن ماجواير أصبح محبطًا بشكل أكبر، من موقف ليستر تجاه بيعه هذا الصيف.

المصدر: كووورة