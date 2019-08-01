مصدر: إسبانيا لا تخطط للمشاركة في البعثة الأمريكية بمضيق هرمز

مصدر: إسبانيا لا تخطط للمشاركة في البعثة الأمريكية بمضيق هرمز

إسبانيا – أكد مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية أن مدريد لا تخطط حاليا للانضمام إلى التحالف الذي تنوي واشنطن تشكيله لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن المصدر قوله، امس: “نتابع مختلف ردود الأفعال، لكننا لا نخطط للمشاركة (في هذا التحالف) حتى الآن”.

وأفادت صحيفة “كونفيدينسيال” الإسبانية بأن مدريد تلقت مقترحا من واشنطن هذا الأسبوع بالمشاركة في التحالف.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتزم تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب.

كما أعلنت بريطانيا عن ضرورة تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في الخليج، عقب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية هذا الشهر.

المصدر: تاس