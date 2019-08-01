هولندا – حذرت النقابة الدولية للاعبين المحترفين “فيفبرو” من الخطورة المترتبة عن كثرة المباريات وازدحام الرزنامات، مشيرة إلى أن “صحة اللاعبين في خطر”.

وحثت النقابة الرابطات المحترفة بعد دراسة أجرتها، على “اعتماد فترة راحة إلزامية لمدة 4 أسابيع في الصيف وأسبوعين في الشتاء”، واحترام فترة خمسة أيام على الأقل من الراحة بين المباريات.

كما تطرقت النقابة أيضا إلى “إقامة عدد أقصى من المباريات في السنة ولكل لاعب من أجل حماية صحته وفترة استعادة لياقته بعد الرحلات الدولية الطويلة”.

وأوضح الأمين العام للنقابة الدولية للاعبين المحترفين ثيو فان سيغيلن في بيان متعلق بهذه الدراسة تحت عنوان “عبء العمل على اللاعبين في كرة القدم الاحترافية للرجال” أن “البحوث العلمية تؤكد أن صحة اللاعبين في خطر بسبب الازدحام الحالي للروزنامات”.

ويسلط التقرير الذي يجمع إحصائيات لأكثر من 500 لاعب على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، الضوء على حالة المهاجم الدولي الكوري الجنوبي لفريق توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين الذي لعب 78 مباراة هذا الموسم دون أن يكون بين ما يقرب من ثلاثة أرباعها، خمسة أيام راحة، مثلما توصي به النقابة الدولية للاعبين المحترفين.

وأضافت النقابة أن اللاعب لم يحصل على يوم عطلة خلال فصل الشتاء.

المصدر: “أ ف ب”