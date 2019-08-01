Geely تغزو الأسواق بسيارة مميزة

الصين – تستعد عملاق صناعة السيارات Geely لغزو الأسواق العالمية بنموذجها الجديد من سيارات Atlas رباعية الدفع الشهيرة.

ويأتي النموذج الجديد من هذه السيارات بهيكل أنيق شبيه بهياكل سيارات “رانج روفر” الجديدة، بطول 4 أمتار و44 سنتيمترا، ومزود بسقف بانورامي مميز، وفتحات هواء كبيرة على الواجهة الأمامية، ومصابيح متطورة تعمل بتقنية LED.

وستأتي مقصورة الركاب في هذه السيارات غاية في الأناقة والتميز، حيث ستزود بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة عليها شاشتان، واحدة بمقاس 12 بوصة، تعمل باللمس مثبتة في منتصفها، وأخرى قبالة السائق مباشرة.

وستحصل Atlas Pro على نظام لتنقية الهواء داخل قمرة القيادة، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعية المقاعد ودرجة حرارتها، ونظام مراقبة بالكاميرات يظهر للسائق “النقاط العمياء” أثناء القيادة.

وستطرح هذه السيارات بمحركات بنزين بسعة 1.8 لتر وعزم 188 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 177 حصانا، لتعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

وكالات