الولايات المتحدة – نقلت شبكة NBC News الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين أن سلطات الولايات المتحدة تلقت معلومات استخبارية تفيد بوفاة حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم “القاعدة” وخليفته المحتمل.

وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين لم يكشفوا عن تفاصيل موعد ومكان وفاة نجل أسامة بن لادن، أو عما إذا كان للولايات المتحدة دور في هذا الحدث.

وقال مسؤول في واشنطن، إن الحكومة الأمريكية ستصدر عما قريب بيانا رسميا بشأن حمزة بن لادن، عقب ورود أنباء عن وفاته.

وفي العام 2018، نشرت وسائل إعلام تابعة لـ “القاعدة” البيان الأخير لحمزة بن لادن، الذي هدد فيه المملكة العربية السعودية ودعا سكان المملكة إلى الثورة.

وفي 22 فبراير الماضي، قررت سلطات المملكة تجريد حمزة من الجنسية السعودية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت سابقا جائزة قدرها نحو مليون دولار مقابل أي معلومات حول مكان تواجد حمزة، وكان اسمه مدرجا في قائمة الإرهاب الأمريكية.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فقد انضم نجل ابن لادن، في أغسطس 2015، إلى صفوف “القاعدة بصورة رسمية”، وصار يدعو إلى هجمات ضد العواصم الغربية و”الانتقام من الولايات المتحدة والأمريكيين”.

وفي الربيع الماضي، أورد رئيس مكتب الأمن الدبلوماسي داخل الخارجية الأمريكية، مايكل إيفانوف، أن حمزة بن لادن قد يكون مختبئا في منطقة حدودية بين أفغانستان وباكستان، أو في إيران.

المصدر: NBC News + نوفوستي