الصين – أطلقت شركة آنكر جهاز مراقبة الطفل eufy SpaceView الجديد المزود بكاميرا 720 بيكسل وشاشة HD قياس 5 بوصة، بسعر 160 دولاراً أمريكياً.

وأوضحت الشركة الصينية أن الكاميرا البانورامية يمكن تحريكها 330 درجة أفقي و110 درجة رأسي، ويتم نقل البيانات دون الحاجة إلى شبكة WLAN بفضل نطاق التردد 2.4 غيغاهرتز ويصل مدى التغطية إلى 140 متراً.

وأوضحت الشركة أن الجهاز يتكون من شاشة مراقبة الرضع قياس 5 بوصة وتعمل بدقة الوضوح الفائق HD وكاميرا الرضع مع ميكروفون مدمج وسماعة وحامل تثبيت على الحائط وكابل micro-USB ومحولات طاقة للشاشة والكاميرا.

وتشتمل وحدة الشاشة على بطارية ثابتة سعة 2900 مللي أمبير ساعة، وتكفي شحنة البطارية لتشغيل الشاشة لمدة 7 ساعات في وضع التشغيل، وتمتد فترة التشغيل إلى 17 ساعة في وضع توفير الطاقة Power Saving.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتاز كاميرا هاتف الرضع بوضع الرؤية الليلية ومستشعر حرارة مدمج، وتعتمد الكاميرا HD على مهايئ الطاقة USB المورد مع الجهاز كمصدر للإمداد بالطاقة.

ومن خلال استخدام عدسة قياسية (62 درجة) فإن المسافة يجب أن تكون من 2 إلى 3 أمتار، وتوفر العدسة واسعة الزاوية نطاق رؤية يبلغ 110 درجة ويمكن تركيبها بكل سهولة على العدسة الموجودة.

رويترز