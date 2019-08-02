كندا – من المفترض أن تتحدى المدرسة حدود فهمك للعالم وتدفعك لأن تكون شخصاً أكثر تحصيلاً وخبرة وإبداعاً.

وليس من المفترض أن يكون الأمر سهلاً بقدر ما هو مستوفٍ لنتائج التحصيل المطلوبة، لكن لحُسن الحظ، هناك تطبيقات دراسية تجعل رحلتك التعليمية أقل صعوبة.

تغيرت أمور كثيرة الآن في طريقة التعليم السابقة في المدارس، وحتى تقنيات الدراسة نفسها.

لذا جمعت مدونة Engadget عدداً من التطبيقات ستكون مفيدة بطريقة استثنائية أثناء استعدادكم لأيام طويلة من الدراسة.

StudyBlue

استخدام بطاقات فلاش التعليمية يُعتبَّر من أفضل الطرق لإقحام الأشياء إلى ذاكرتك، لكن تكديس الكثير منها قد لا يكون جيداً للبيئة أو نظافة غرفتك. وهنا يأتي دور StudyBlue.

يمكنك استخدام التطبيق لإنشاء مجموعتك الخاصة من بطاقات فلاش لفصول بعينها.

والأهم، سيُطلب منك اختيار المدرسة والفصول المنضم لها بمجرد تثبيت التطبيق، وستتمكن من الوصول لمجموعات بطاقات فلاش التي صممها زملاء منضمون من قبل أو حالياً للفصول نفسها.

في الوقت الحالي، لا يتشارك الأشخاص الأولويات نفسها عند تدوين المعلومات على بطاقات فلاش التعليمية، لذا قد لا تتمكن من تحصيل الدروس بفعالية من خلال بطاقات شخص آخر.

لكن قد يكون البحث في بطاقات زميل آخر طريقة رائعة للتأكد من إلمامك بكل شيء عن الموضوع، حتى الأمور التي قد تكون نسيتها في المرة الأولى.

يستخدم التطبيق أكثر من 10 ملايين تلميذ، وبه أكثر من 500 مليون بطاقة رهن يديك.

Photomath

بعض الأشخاص لديهم عقول تتآلف مع الرياضات بانسجام ويمكنهم فهم العلاقات المعقدة بين الأرقام بشكل بديهي. بينما آخرون ليسوا رائعين في الرياضيات.

إذا كنت من المجموعة الأخيرة، سيكون Photomath مفيداً لك. بمجرد تثبيت التطبيق، كل ما ستحتاج إليه التقاط صورة للمسألة التي تواجه معها مشكلة؛ لا يهم إن كانت مطبوعة أو بخط يدوي. سيقدم لك Photomath حلاً للمسألة ويقدم لك دليلاً خطوة بخطوة لتحلها بنفسك.

ومن الواضح أن هذه النقطة الأخيرة هي ما تجعل Photomath تطبيقاً قوياً؛ حيث يساعدك على التخلص من الشعور بوجود مشكلة من الرياضيات وعدم معرفة من أين تبدأ.

وستلاحظ أيضاً أنه قد يكون مفيداً لغشّ واجبك المنزلي، ولكن من الأفضل لك ألا تعتمد على ذلك.

لا تحتاج إلى اتباع الخطوات بالكامل حتى النهاية أيضاً، يمكنك أن تبحث فقط عن بعض التلميحات لتبدأ الحل بنفسك من بعدها.

قد تصل إلى مرحلة من حياتك الأكاديمية لن تضطر للقلق فيها من فصول الرياضيات، ولكن حتى حينها، سيجعل Photomath تلك الفصول أقل صعوبة.

التطبيق مجاني ويعمل بلا شبكة إنترنت.

Otter

جميعنا مررنا بتلك المرحلة؛ هناك الكثير من الأمور المهمة التي تُقال في تلك المحاضرة، ولكن تستغرق وقتاً طويلاً للغاية لفهمها.

لا ننصحك بعدم التركيز أو الاكتراث، لكن يمكن أن يصبح تطبيق التسجيل Otter مفيداً للغاية في مواقف مثل هذه.

انقر على زر التسجيل من هاتفك ودَعْ تطبيق Otter يستخدم الذكاء الصناعي لتفريغ كل شيء يقوله المحاضر تلقائياً.

ينبغي أن تكون جالساً في المقدمة إذا كنت تخطط لتجربة الأمر.

تقنية التفريغ الصوتي بالذكاء الصناعي لتطبيق Otter ليست مثالية دائماً، لكنها قريبة من الصحة بشكل عام ويسهل تحريرها بعد ذلك.

والنتيجة النهائية: ملاحظات جيدة التنسيق بشكل مدهش، جاهزة لمطالعتها بإمعان.

وستجد أيضاً تطبيق Otter مفيداً من نواحٍ أخرى. بإمكان التطبيق وضع علامة على تسجيلات معينة التي توجد بها كلمات مفتاحية تتكرر كثيراً، ويدرك كذلك وجود أصوات أخرى غير المتحدث الرئيسية، إذا كان طالب آخر يطرح سؤالاً على سبيل المثال، وينسّق المحاضرة وفقاً لذلك.

وأفضل ما في الأمر: ستحصل مع باقة Otter المجانية على 10 ساعات من التفريغ بالذكاء الصناعي شهرياً.

استخدمها بحكمة، وقد لا تضطر أبداً للقلق بشأن دفع رسوم شهرية.

Office Lens

هناك صفة معينة مفيدة تساعدك على تجاوز الفصول الدراسية، لكن يجري تجاهلها كثيراً؛ تنظيم الوثائق والأوراق.

بعد أسابيع قليلة من بدء الدراسة، ستغرق بين الكثير من المناهج الدراسية، وخطط العمل، وإرشادات الدراسة والنشرات المطبوعة.

يمكنك الاستثمار في تأجير خزانة لكل تلك الأوراق، أو يمكنك استخدام تطبيق Office Lens من مايكروسوفت.

هناك تطبيقات كثيرة للهواتف الذكية لمسح الملفات ضوئياً، لكن يمتاز Office Lens على نحوٍ فريد بقدرته على رصد حواف الأوراق، لتبدو الوثائق مثلما هي في الواقع تماماً.

وبمجرد مسح كل تلك الصور ضوئياً، سيعمل التطبيق على تحويلها سريعاً إلى وثائق بصيغة PDF أو Word أو حتى ملفات شرائح عرض PowerPoint يمكنك الرجوع إلى أي منها.

إرشادات احترافية: من السهل كذلك تنظيم أي من تلك الصور على هاتفك مباشرة، لكن لاستخدام الإمكانات الكاملة لتطبيق Office Lens، ستحتاج لإنشاء حساب Microsoft OneDrive بحيث يمكنك الوصول إليها من أي جهاز.

Khan Academy

أحياناً يكون آخر ما تحتاج إليه بذل جهود في مادة دراسية أكثر من المطلوب.

عندما تحتاج إلى التثبت من موضوع ما وإتقانه، قد يكون البحث عنه على Khan Academy مجدياً.

ولمن لا يعرف، يقدم تطبيق Khan Academy مئات الدورات المجانية كلياً في مختلف الموضوعات، من تاريخ العالم إلى علوم الأحياء والإحصاء.

يستهدف جزء كبير من محتوى الخدمة طلبات المراحل الأصغر، لكن هناك الكثير من الموارد المتاحة لمن يريدون معالجة الموضوعات الأكثر تقدماً.

ويُذكر أيضاً أن تطبيق Khan Academy به مجموعة من المواد المناسبة للأشخاص الذين يتقدمون أكثر في مسيرتهم الأكاديمية.

وتقدم الخدمة دورات أيضاً لمساعدتك على الإلمام بالأساسيات قبل خوض بعض الاختبارات مثل اختبار القبول في كلية الحقوق، واختبار القبول للدراسات العليا في مجال الإدارة، واختبار القبول في كلية الطب، وغيرها.

Trello

منصة Trello ليست حكراً على الطلبة، لكنها تمتاز بنهج بسيط للغاية لإدارة المهام والمشروعات قد يكون ذا فائدة كبيرة.

وتعد مرونة الخدمة مع الطرق المختلفة لإدارة أعمالك هي أكبر نقاط قوتها.

إذا كنت ممن يحبون التعامل مع التفاصيل الجوهرية، يمكنك إنشاء لوحات لكل فصولك الدراسية وإضافة بطاقات لكل واجباتك الفردية.

وهناك، يمكنك إرفاق وثائق أو روابط أو أي شيء آخر قد تراه مفيداً.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتنظيم كل شيء بالطريقة التي تريدها، ولكن بعد استخدام المنصة لفترة، قد يصبح Trello أداة أساسية لك لمتابعة كل المحتويات المختلفة التي تؤدي إلى نجاحك الأكاديمي.

المصدر: عربي بوست