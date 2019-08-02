استقرار معدل البطالة الأمريكية عند 3.7 بالمئة في يوليو

استقرار معدل البطالة الأمريكية عند 3.7 بالمئة في يوليو

الولايات المتحدة – أعلنت وزارة العمل الأمريكية، استقرار معدل البطالة دون تغيير عند 3.7 بالمئة في يوليو/ تموز المنصرم، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق عليه.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 164 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي.

وأشار البيان إلى توفير الوظائف في قطاعات الخدمات المهنية والتقنية، والرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والأنشطة المالية.

وأوضح أن عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة سجل 6.1 ملايين شخص في الشهر الماضي.

وخلال يوليو، ارتفع متوسط أجر العامل الأمريكي بمقدار 8 سنتات أو 0.3 بالمئة إلى 27.98 دولار في الساعة، فيما تراجع عدد ساعات العمل الأسبوعية 0.1 ساعة عند 34.3 ساعة.

الأناضول