تونس – أكد جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية التونسية، القضاء على أحد أخطر القيادات الإرهابية في البلاد ويدعى سيف الدين الجمالي المكنى بـ”أبي القعقاع”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن “تشكيلة من القوات الخاصة التابعة للوزارة تمكنت، بعد رصد تحركات عناصر إرهابية في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل المغيلة، من تنفيذ عملية اعتراض والاشتباك مع تلك العناصر والقضاء على أحد قيادات تلك المجموعة”.

وأضافت، أن “العناصر تتبع ما يسمى بجند الخلافة الموالي لتنظيم داعش”.

وأشارت إلى أن القوة الخاصة عثرت على أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية كانت بحوزة المجموعة المسلحة.

من جهته، أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي الخميس، أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف مطار “تونس قرطاج” الدولي في العاصمة.

وتفرض السلطات الأمنية في تونس منذ بداية يوليو الماضي، إجراءات وتدابير أمنية استثنائية داخل المطار وفي محيطه، تحسبا لأي طارئ.

المصدر: وكالات