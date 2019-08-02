البيت الأبيض: واشنطن لا تتخوف من سباق التسلح مع موسكو وترامب تربطه علاقات جيدة مع بوتين

البيت الأبيض: واشنطن لا تتخوف من سباق التسلح مع موسكو وترامب تربطه علاقات جيدة مع بوتين

واشنطن – أكد البيت الأبيض عدم تخوفه من بدء سباق تسلح مع روسيا بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، مشيرا إلى أن لدى الرئيس الأمريكي علاقات جيدة مع نظيره الروسي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، في معرض حديثه مع قناة Fox News: “لقد كانت صفقة من حقبة الحرب الباردة. وزير الخارجية مايك بومبيو لفت الانتباه إلى حقيقة أن المسؤولية تقع على عاتق روسيا. لقد أتيحت لهم الفرصة للحضور والعمل على هذا الاتفاق، للسماح لنا بالتفتيش، لكنهم لم يفعلوا. حلف شمال الأطلسي يدعمنا، ويتفق شركاؤنا وحلفاؤنا على أن قرار الخروج من الصفقة كان صحيحا”.

وأشار جيدلي إلى أن الولايات المتحدة ليست قلقة بشأن احتمال حدوث سباق تسلح، قائلا: “لا”، ردا على السؤال في هذا الشأن.

وأضاف أن “الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) يتمتع بعلاقات جيدة مع (الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن اليوم الجمعة، عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى المبرمة مع موسكو، مضيفا أن “الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا”.

واستندت واشنطن في قرار انسحابها من المعاهدة إلى انتهاكات مزعومة من روسيا، وردت موسكو بالمثل، حيث أن لديها شكاوى حول مدى التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.

المصدر: نوفوستي