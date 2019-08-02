ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة ااستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة انهالت عليه الاحتجاجات من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ووزارتي الداخلية والمواصلات ورئاسة أركان الوفاق بسبب ما وصفه بـ”المغالطات والأكاذيب” التي تضمنتها إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن الدولي.

الشاطر أعتبر في تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة.نت” القطري أمس الخميس أن سلامة يضلل مجلس الأمن الدولي ولم يعد مبعوثا للاستقرار بل شريكاً فعالاً في توجيه دفة القرار الأممي في الاتجاه الذي يمليه عليه الداعمون لما وصفه بـ”الحرب على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) .

وقال الشاطر :” أن رفض التعامل مع سلامة يفرضه واجب إستراتيجية الأمن القومي لليبيا تخلصا من جاسوس مزروع بيننا”.

عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 لفت إلى أن دعوة غسان سلامة للسلطات في طرابلس بعدم استخدام مطار معيتيقة المدني لأغراض عسكرية جاء بالتزامن مع قصف “حفتر” ( القائد العام للجيش المشير حفتر) مطار معيتيقة لمنح غطاء أممي في الوقت المناسب لما وصفها بـ”إعتداءات حفتر” على طرابلس، على حد زعمه.