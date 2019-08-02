الفالح في موسكو في إطار التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية

الفالح في موسكو في إطار التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية

روسيا – عقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو اليوم محادثات مع نظيره السعودي خالد الفالح، بحثا خلالها التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزمعة إلى الرياض هذا العام.

وقال وزير الطاقة الروسي خلال المحادثات، إن مهمتنا تتمثل في تنفيذ الأعمال التحضيرية للزيارة وتنسيق المواقف تجاه الملفات الرئيسية في التعاون الروسي السعودي، وإعداد الوثائق التي سيوقعها الجانبان خلال زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية.

وعن أهمية هذا النوع من الزيارات، أشار نوفاك إلى أن زيارة العاهل السعودي التاريخية إلى روسيا في 2017 لعبت دورا حاسما في تطوير العلاقات بين البلدين، وأعطت زخما لتنميتها.

وشهدت العلاقات بين روسيا والسعودية خلال الأعوام الماضية تطورا ملحوظا، حيث أسس الجانبان صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة بين البلدين، كما اتفقا على زيادة التبادل التجاري الذي من المتوقع أن يتجاوز الـ10 مليارات دولار في العقد المقبل.

المصدر: “إنترفاكس”