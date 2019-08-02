ليبيا – حيّا آمر غرفة عمليات القوات الجوية المتمركزة حالياً في قاعدة عقبة بن نافع الجوية ( الوطية ) اللواء محمد المنفور القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس الأركان العامة ورئيس الأركان القوات الجوية ، موضحاً بأنهم متواجدين في قاعدة الوطية وهي السبب الرئيسي في عدم تشظي ليبيا ووحدتها”.

اللواء المنفور قال في مقطع مرئي بثته قناة “ليبيا الحدث ” أمس الخميس وتابعته صحيفة المرصد إن القاعدة موجودة وبها جميع الأطقم وتنفذ طلعات ليلية ونهارية على محاور القتال، مطمئناً أهل طرابلس بأن خلاص العاصمة بات قريباً جداً.

وأضاف:” لايوجد شيء بعيد على القوات الجوية ونستطيع أن نصل إلى أي شخص حتى من يرى في نفسه أنه لا يمكن أحد أن يضربه ونحن سنضربه إذ سبب قلق للقوات المسلحة أو للشعب الليبي”.

وأردف:”رأيتم في الأيام الماضية كيف وجهنا 9 ضربات في أماكن محددة وكانت قوية ، وفي طرابلس ننفذ ضربات ليل نهار نتابع الميليشيات وهي غير منظمة وغير قادرة على القتال لأنه ليس لديهم التقنية والتكنيك العسكري الذي نقاتل به وهم ناس هدفهم الاموال ونحن عكسهم نحن هدفنا الوطن”.

آمر غرفة عمليات القوات الجوية إختتم حديثه بالقول:” نحن لدينا هيئة قيادة وقائد عام ونتبع الحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان والذي انتخبه الشعب الليبي”.