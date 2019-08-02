سوريا – أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، استمرار مباحثات بلاده مع تركيا حول ما يسمى بـ”المنطقة الآمنة” شمالي سوريا، معتبرا أن العمق المناسب لهذه المنطقة يتراوح بين 5 و15 كم.

وقال جيفري إن “المشروع الجديد بشأن المنطقة الآمنة يتضمن أن تدير هذه المنطقة قوات أمريكية وتركية مشتركة”.

وأضاف: “الموقف التركي متشدد للغاية، لكننا سنواصل مباحثاتنا على مختلف الأصعدة، ومنها المحادثات في الجانب العسكري، والعمق المناسب للمنطقة الآمنة. من وجهة نظرنا، العمق المناسب هو بين 5 و15 كم على أن يتم سحب الأسلحة الثقيلة إلى أكثر من ذلك”.

وتابع: “هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر بين أنقرة وواشنطن، لكننا لا نركز عليها كثيرا، بل نريد التعامل مع كيفية عمل أمريكا والأتراك في هذه المنطقة، نحن نريد العمل معهم، وهذا الاتفاق هو ما يمكن أن نقدمه لأهالي شمال شرقي سوريا، وهو مهم جدا”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في وقت سابق إن أنقرة لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع واشنطن بخصوص عمق وإدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا، مؤكدا أن المقترحات الأمريكية لا ترضي تركيا، كما أن الطرفين لم يتفقا على إبعاد المسلحين الأكراد عن المنطقة.

وشدد تشاووش أوغلو على أنه يجب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في أقرب وقت، لأن “صبر أنقرة قد نفد”، مهددا بشن عملية عسكرية شرق الفرات في حال فشلت المفاوضات.

المصدر: “رووداو”+ وكالات