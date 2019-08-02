ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب إن قوات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة في منطقة صلاح الدين وشارع الخلاطات بضواحي طرابلس ، مشيراً إلى سعي قوات الجيش إلى ربط محاور القتال ببعضها لإحكام خنق الميليشيات المسلحة والقضاء عليها.

العميد خالد المحجوب أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الجمعة سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الميليشيات المسلحة بينهم قادة ميدانيون بارزون.

وأشار مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إلى أن الميليشيات الإرهابية تحاول المقاومة والصمود في محور صلاح الدين ودفع المواطنين لإغلاق المحال واحتدام المواجهات في شارع الخلاطات ، مؤكداً أن القوات المسلحة تقترب من لحظة الحسم لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات.