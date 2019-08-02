الهند – رفضت الحكومة الهندية اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط بينها وباكستان بغية تسوية النزاع القديم بينهما بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه.

وجاء هذا الرفض اليوم الجمعة أثناء اجتماع بين وزير الخارجية الهندي، سوبراهمايان جايشانكار، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأعلن جايشانكار أنه أبلغ بومبيو أثناء اللقاء أن “أي مشاورات بشأن كشمير، إذا كانت مطلوبة، ستجري مع باكستان وحدها وعلى أساس ثنائي حصرا”.

وأكد الوزير الهندي أنه أجرى مع نظيره الأمريكي مشاورات شاملة بشأن القضايا الإقليمية.

من جانبها، لم تذكر الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها بشأن اللقاء بين المواضيع المطروحة على أجندته مسألة كشمير والمقترح الأمريكي للتوسط فيها، مكتفية بالقول إن بومبيو وجايشانكار بحثا “الالتزام المشترك بدعم سيادة القانون وحرية الملاحة والقيم الديمقراطية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وسبق أن أعلن ترامب الشهر الماضي أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سأله بشأن إمكانية أن يقوم بدور وسيط أو محكم بين نيودلهي وإسلام آباد في نزاع كشمير.

وأبدى الرئيس الأمريكي أمس الخميس استعداده للوساطة، مضيفا أن القرار بهذا الشأن يعود إلى مودي ونظيره الباكستاني عمران خان.

وسبق أن خاضت الهند وباكستان حربين من أجل كشمير، وشهد الإقليم المتنازع عليه ذو الأغلبية المسلمة والخاضعة للإدارة الهندية زيادة ملموسة من حدة لتوتر منذ بداية العام الجاري، حيث وصل التصعيد إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الهند وباكستان.

المصدر: RT + أسوشيتد برس