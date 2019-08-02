الصين – انتقدت بكين اليوم الجمعة إعلان واشنطن عزمها على فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وقالت إنها سترد بتدابير مضادة إذا تم فرض الرسوم فعلا.

واعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الصينية انطلاقا من الشهر القادم، أنه “خطوة غير بناءة”.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن “الصين لا تريد حربا تجارية، لكنها لا تخشى خوضها”، في إشارة إلى أن بكين مستعدة لتصعيد الحرب التجارية التي ألقت بظلالها على نمو الاقتصاد العالمي.

ودعت المتحدثة الصينية الولايات المتحدة “للتخلي عن الأوهام وتحمل بعض المسؤولية والعودة إلى المسار الصحيح لإنهاء الحرب التجارية”.

وأعلن ترامب في تغريدة نشرها الخميس عن فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية، حيث فرضت واشنطن على مراحل رسوما على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، لترد بكين عليها بفرض الرسوم على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، إلا أن البلدين اتفقا مطلع يوليو على التهدئة واستئناف المفاوضات التجارية.

المصدر: وكالات