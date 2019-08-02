الولايات المتحدة – أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو.

وأضاف بومبيو في بيان حول الانسحاب الأمريكي أن ” الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا”.

وتابع “أن عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة”، معتبرا أن “تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها”.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، الموقعة في واشنطن في 8 ديسمبر 1987، قد انتهت منذ اليوم بمبادرة من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما في مارس الماضي قضى بتعليق تنفيذ معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، كما أقر البرلمان الروسي قانونا بالخطوة ذاتها، ووقع بوتين هذا القانون في 3 يوليو.

القرار الروسي هذا جاء ردا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، فيما اتهمت واشنطن موسكو بأنها انتهكت المعاهدة بامتلاكها الصاروخ “9M729″، زاعمة أن مداه يتجاوز المسموح به، ولم تقدم أدلة محددة بالخصوص، في حين أن روسيا أبلغت شركاءها الدوليين بشأن الاختبارات التي أجرتها على هذا الصاروخ.

المصدر: “رويترز”+ وكالات