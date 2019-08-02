حلا الترك تضرب شخصاً قام بتصويرها من دون مكياج… شاهدوا ما فعلته

حلا الترك تضرب شخصاً قام بتصويرها من دون مكياج… شاهدوا ما فعلته

مصر – نشرت إحدى صفحات معجبي الفنانة حلا الترك على تطبيق “إنستغرام” فيديو التقط لها أثناء لقاءها بعض الاشخاص.

وبدا أن هؤلاء مقربون منها إذ تبادلت معهم العناق. وقام أحدهم بتصويرها إلا أنها سارعت إلى إبعاده بضربه ممازحة ومانعة إياه من القيام بذلك.

وأشارت إلى أنها لا ترغب في أن تلتقط لها الصور بهذا الشكل قاصدة بذلك أنها غير مستعدة بسبب إطلالتها العفوية من دون تسريحة شعر أنيقة ومن دون مكياج.

وتفاعل مع المقطع عدد كبير جداً من متابعي الحساب ورأى بعضهم أنها استعادت طفولتها وبراءتها بهذه الإطلالة. كما اثنى الكثيرون على عفوية تصرفاتها.

ويشار إلى أن والدة الفنانة الشابة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما ظهرت في صورة تناقلها الكثير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي من دون حجاب، وتساءل عدد كبير من المتابعين عما إذا تخلت عن غطاء الرأس نهائياً.

وسائل اعلام مصرية