روسيا – أعلن نادي زينيت بطرسبورغ الروسي، اليوم الجمعة، في موقعه الرسمي على الإنترنت، ضم البرازيلي مالكوم لاعب نادي برشلونة الإسباني.

وكتب النادي الروسي في تغريدة عبر صفحته الرسمية (تويتر) ” مالكوم هنا”.

في المقابل، تمنى برشلونة للاعبه السابق التوفيق في المستقبل كما أشاد بالتزامه وتفانيه خلال الموسم الذي قضاه في صفوف “البلوغرانا”.

وكشف برشلونة في بيان أن “الاتفاق مع زينيت بطرسبورغ على انتقال مالكوم، الفريق الروسي سوف يدفع 40 مليون يورو+ 5 ملايين متغيرات”.

وعانى مالكوم الذي أثار الكثير من الجدل بعدما غير وجهته من روما الإيطالي إلى برشلونة في اللحظات الأخيرة عندما كان لاعبا في بوردو الفرنسي، عانى من الجلوس على دكة بدلاء برشلونة وعدم ثقة فالفيردي بإمكانياته.

وشارك مالكوم في 24 مباراة مع برشلونة وسجل أربعة أهداف كما فاز بلقب الليغا مع فريقه الإسباني والسوبر الإسباني أيضا.

المصدر: تويتر