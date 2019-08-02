وتعرض الفريق الملكي لخسارة بهدف نظيف أمام توتنهام هوتسبير، الثلاثاء، متلقيا ثالث هزيمة قبل بداية الموسم، في مباراة جديدة غاب عنها نجمه الويلزي.

وحسب صحيفة “إل كونفيدنشال” الإسبانية، شوهد بيل منخرطا في مباراة غولف مساء الثلاثاء، تزامنا مع لقاء فريقه أمام توتنهام، مما يعني أنه لم يشاهد ولو دقيقة واحدة من المباراة.

وقالت الصحيفة إن سبب تخلف بيل عن التواجد مع زملائه في ميونيخ يبدو غامضا، وبينما أعلنت إدارة النادي أن مفاوضات بين اللاعب وفريق جيانغسو سونينغ الصيني وراء هذا التغيب، قدم المدير الفني للفريق زين الدين زيدان تفسيرا آخر.

وقال “زيزو”: “لم يكن معنا لأنه لم يكن راغبا بذلك. لم يكن في أفضل حالاته، وبالتحدث مع الجهاز الطبي كان من الأفضل له البقاء في مدريد”.

وعندما سئل عن صورة بيل أثناء مباراة الغولف، قال المدرب الفرنسي: “لا أعرف. أنتم تخبرونني بشيء حدث بشكل مؤكد. أنا هنا مع اللاعبين ولن أعلق على ذلك. آمل أنه تدرب هناك. نحن هنا نفكر في الفريق”.

وتابع: “لن أمنع أحدا من فعل شيء. عليه أن يلتزم بمسؤولياته. سنرى ما فعله في مدريد ولن أتدخل في حياته الشخصية، لكنني أعتقد أنه تدرب”.

وردا على سؤال آخر بشأن بيل، قال زيدان للصحفي: “لن تضعني في موقف لا أريد أن أكون فيه. لن أقول أكثر مما قلت”.

وتوترت العلاقة مؤخرا بين بيل من جهة، وإدارة النادي وزيدان من جهة أخرى، ووصلت الخلافات إلى ذروتها بعدما عرقل ريال مدريد انتقال صاحب الـ30 عاما إلى الدوري الصيني، حيث كان سيحصل على نحو مليون يورو أسبوعيا.