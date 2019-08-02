كازاخستان – أعلنت الخارجية الكازاخية اليوم الجمعة أن ممثلي المعارضة السورية المسلحة المشاركين في مفاوضات “أستانا-13″، وافقوا على الانضمام إلى اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

وقال مدير دائرة آسيا وإفريقيا في الوزارة يرجان موكاش للصحفيين على هامش فعاليات المفاوضات في العاصمة الكازاخية نور سلطان: “الهدنة دخلت حيز التنفيذ حسب المشاركين… المعارضة الممثلة هنا (في المفاوضات) وافقت على هذا الاتفاق الخاص بإدلب”.

ويحضر الجولة الحالية من المفاوضات “بصيغة أستانا” وفد يضم 14 ممثلا عن المعارضة السورية المسلحة برئاسة أحمد طعمة.

وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن أمس الخميس موافقة الجيش على وقف إطلاق النار في منطقة وقف التصعيد بإدلب اعتبارا من ليلة الجمعة، شرط تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع المسلحين بحدود 20 كيلومترا وراء خط منطقة وقف التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأفاد ناشطون سوريون بأن محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا شهدت هدوء ملحوظا على جبهات القتال وتوقف الغارات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند منتصف الليلة الماضية، قبل أن وردت أنباء في وقت لاحق من اليوم عن سقوط قتيل و3 جرحى بقصف صاروخي استهدف جنوب شرق مدينة القرداحة السورية شمال غربي البلاد.

المصدر: وكالات