إيطاليا – بعيدا عن المستطيل الأخضر، الذي ينشر فيه سحره الكروي منذ سنوات، يُعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من اللاعبين الذين يخططون بشكل جيد لمستقبلهم، بعد نهاية مسيرتهم الكروية.

ويستثمر رونالدو بشكل كبير في مجال العقارات، إذ فتح أكثر من فندق في أماكن متفرقة حول العالم، فضلا عن امتلاكه لعدة منازل فاخرة.

لكن حس رونالدو التجاري يغيب على ما يبدو، أمام أقرب الناس إليه.

فقد ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، أن كريستيانو باع أحد منازله الفخمة لزميله في المنتخب البرتغالي، بيبي، بمبلغ 2.3 مليون جنيه إسترليني.

وكان كريستيانو قد اقتنى هذا المنزل قبل سبع سنوات، بحوالي 3.5 مليون جنيه إسترليني، إلاّ أنه خسر الآن حوالي 1.2 مليون جنيه إسترليني، بعد بيعه لبيبي، الذي تربطه به علاقة صداقة قوية.

ويقع هذا المنزل الفخم في غابة شاسعة في جيريس بالبرتغال، وتوجد به منصة هبوط للهليكوبتر.

كما أنه يمتد على مساحة 800 متر، ويطل مباشرة على نهر “كافادو” الخلاب، بحسب الصحيفة البريطانية.

المصدر : كووورة